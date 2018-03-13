Trump'ın Serbest Bırakılmasını İstediği Rahip Brunson İçin 35 Yıl Ceza İstendi (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine;

'Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahip Brunson'a müebbet istendi' başlıklı haberimizi savcılığın iddianamede talep ettiği ceza oranını 35 yıl olarak düzelterek yeniden veriyoruz.DHA

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YENİDEN

Taylan YILDIRIM/İZMİR, - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesi ile ismi gündeme gelen Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, 'Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek' suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serbest bırakılmasını talep etmesiyle gündeme gelen rahip Andrew Craig Brunson'un 2016 yılının Eylül ayında 'milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu' iddiasıyla, eşi Norine Lyn Brunson'la birlikte sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'nün 28 Eylül'deki yazısı üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 yıldır Türkiye'de yaşayan Brunson çiftini, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evlerinden aldı. Türkiye'deki oturum izinlerinin de sona erdiği belirlenen çift, Göç İdaresi'ne teslim edildi.

'GİZLİ TANIK' İFADESİYLE TUTUKLANDI

Sınır dışı işlemleri devam ettiği sırada FETÖ/PDY soruşturmasında bir 'gizli tanık' rahip Andrew Craig Brunson aleyhine savcılıkta ifade verdi. Gizli tanık ifadesinde, Brunson'un çeşitli illerde misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğunu, FETÖ'nün dinler arası diyaloğu geliştiren bir örgüt değil, dini oluşum olduğunu söylediğini ileri sürdü. FETÖ'nün imamlarıyla özelikle de halen firarda olan örgütün 'sözde' Ege Bölgesi imamı Bekir Baz'la da sık sık görüştüğü ileri sürülen Brunson ve eşinin, FETÖ'ye ait bir şemada isimlerinin yer aldığı, yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı iddia edildi.

Bu suçlamalarla 9 Aralık 2016 tarihinde adliyeye sevk rahip Andrew Craig Brunson İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, eşi Norine Lyn Brunson serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle tutuklu bulunan rahip Andrew Craig Brunson'a, 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' ve 'Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk' suçlamalarında bulunuldu. Brunson'un örgüt üyeliği ve diğer suçlamalardan ise 35 yıla hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamede, rahip Brunson'un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığına yer verildi. Ayrıca ele geçirilen çok sayıda dijital materyallerde Brunson'un, FETÖ/PDY'nin hücre evlerinde sohbet yemeği olarak da bilinen 'maklube' yemeğinde çekilen fotoğraflarda yer aldığı belirtilen iddianamede, YPG/PKK'nın yoğun faaliyetler yürüttüğü Suriye'nin Kobani kenti ve bu kente sınır olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine PKK'nın genel stratejisi kapsamında sık sık gittiği bilgisi yer aldı.

Brunson'un ayrıca, FETÖ'nün üst düzey üyeleriyle kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç'la da görüşmeler yapıp, strateji belirlediği iddia edildi.

İddianamede ayrıca, Brunson'un görev yaptığı İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde terör örgütleri PKK ile FETÖ'yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı, özellikle Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik bir çalışma yürüttüğü, bu amaçla İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı 'Mesihin Kürdi Kilisesi'ni kurduğu suçlaması yöneltildi.

2013'teki Taksim'deki Gezi Parkı olayı organizasyonunda yer aldığı ileri sürülen Brunson'un, 'Ülkemizin Güneydoğu bölgesinde bulunan benzin istasyonları çalışanları listesi' ve 'Demiryolları çalışanları listesi' ile 'İrtibata geçilecek askerler listesi' gibi bilgileri elde eden kişilerle yakın irtibat kurarak bilgi alışverişinde bulunduğu iddiaları da yer aldı.

İddianamede dikkat çekici bir başka suçlama ise FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ifadeler oldu. Brunson'un, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 5 gün sonra bir arkadaşına gönderdiği elektronik postada kullanılan 'Türk halkı her zamanki gibi askerin yanında yer almadı. Her şey kötüye gidiyor ama sonunda kazanan biz olacağız' ifadesi de yine iddianamede bulundu.

Hakkında gizli ve açık tanık ifadeleri de olan Brunson'un Türk savaş uçağı pilotlarının başarısından bahseden bir vatandaşa, Fetullah Gülen'i kastedip "Sizin pilotunuz yok ki. Onlar bizim oradaki hocanın duasıyla uçan pilotlar. Onlar hocaya, hoca da bize bağlı" dediği ifadesi iddianamede yer aldı.

Brunson'un faaliyetlerinin din adamlığı ile bağdaşmadığı dile getirilerek, yurt dışı ve yurt içinden kendisine gidip gelen kişilerin emekli asker, özel harp subayı olduğu kanaatini uyandıran kişilerle, FETÖ veya PKK'nın üst düzey yöneticileri olduğu suçlamasının şüpheliye yöneltildiği ifade edilen iddianamede, bunun, 2 gizli tanık, 5 açık tanık beyanı, kendisinin ve tanıkların ibraz ettiği ve çözümü yapılan dijital veri, belge, telefon görüşme ve baz istasyonu kayıtları gibi delillerden anlaşıldığı belirtildi.