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Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 2. gün sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın 2. gününde açılış sunumlarını yapan 7 Demokrat savcı vekil, Trump'ın Ukrayna soruşturmasında suçlu olduğunu ve azledilmesi gerektiğini savundu.

23.01.2020 07:44 | Son Güncelleme: 23.01.2020 07:44
Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 2. gün sona erdi

ABD Başkanı 'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın 2. gününde açılış sunumlarını yapan 7 Demokrat savcı vekil, Trump'ın Ukrayna soruşturmasında suçlu olduğunu ve azledilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: Dunya.com

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