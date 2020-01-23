Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 2. gün sona erdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın 2. gününde açılış sunumlarını yapan 7 Demokrat savcı vekil, Trump'ın Ukrayna soruşturmasında suçlu olduğunu ve azledilmesi gerektiğini savundu.
23.01.2020 07:44 | Son Güncelleme: 23.01.2020 07:44
ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın 2. gününde açılış sunumlarını yapan 7 Demokrat savcı vekil, Trump'ın Ukrayna soruşturmasında suçlu olduğunu ve azledilmesi gerektiğini savundu.
Kaynak: Dunya.com