Trump'ın seçim kampanyasında görevli 6 kişide korona tespit edildi
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Trump'ın seçim kampanyasında görevli 6 kişide korona tespit edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tulsa'daki seçim kampanyasında görevli 6 kişide korona virüs tespit edildi.

Trump'ın seçim kampanyasında görevli 6 kişide korona tespit edildi
20.06.2020 22:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:23

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tulsa'daki seçim kampanyasında görevli 6 kişide korona virüs tespit edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını nedeniyle ara verdiği miting programının ardından bugün ilk seçim mitingini Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde bulunan 19 bin kişilik spor salonunda yapacak.

Trump'ın Kampanya İletişim Direktörü Tim Murtaugh, yaptığı açıklamada, "Güvenlik protokolleri nedeni ile kampanyada görevli personellere yüzlerce defa korona virüs testi yapıldı. Bugünde görevli personel mitingden önce korona virüs testine tabi tutuldu. Testler sonucunda 6 görevlide korona virüs tespit edildi. Görevlilere hızlı bir şekilde karantina tedbirleri uygulandı. Korona virüs pozitif olan kişiler veya pozitif kişiler ile teması olan hiç kimse bugünkü mitingde katılımcıların veya seçilmiş kişilerin yanında bulunmayacak. Önceden de açıklandığı gibi mitingden önce tüm katılımcıların ateşleri ölçülecek, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak" dedi.

Öte yandan Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany, yaptığı açıklamada mitingde maske takmanın zorunlu olmayacağını ifade etmiş, "Ben de maske takmayacağım. Bu kişisel bir karar. Çünkü düzenli olarak test ediliyorum. Maske takmamanın benim için daha doğru olduğunu hissediyorum" demişti.,

(İHA)

Kaynak: İHA

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