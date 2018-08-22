Trump'ın Savcılıkla İşbirliği Yapan Eski Avukatı Michael Cohen Rusya Soruşturmasına Yardıma Hazır

ABD Başkanı Donald Trump'ın savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen'in, Rusya soruşturmasına yardım etmeye hazır olduğu açıklandı.

Bu yöndeki açıklama, Cohen'in avukatı Lanny Davis'ten geldi.

MSNBC'ye konuşan Davis, "Müvekkilim Donald Trump hakkında bildiği her şeyi anlatmaya hazır" dedi.

Davis, Cohen'in, Trump'ın seçim kampanyasını yürüten kişilerle Rus delegasyonu arasında New York'taki Trump Tower'da Haziran 2016'da yapılan görüşmeden haberdar olduğunu söyledi.

Avukat Lanny Davis'e göre Cohen, Trump'ın başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanyasına yönelik bilgisayar korsanlığıyla ilgili olarak da bilgi sahibi olduğunun farkındaydı.

Özel yetkili savcı ve eski FBI Başkanı Robert Mueller'in Cohen ile iletişime geçip geçmediğini ise henüz bilmiyor.

Robert Mueller, Rusya'nın ABD'deki son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini soruşturuyor.

'Müvekkilim artık rahatladı'

Michael Cohen, Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmişti.

Avukatı Lanny Davis ise "Müvekkilim artık rahatladı" dedi.



Trump: Cohen'i avukat olarak tutmayın

ABD Başkanı Donald Trump bu açıklamadan kısa bir süre sonra Twitter hesabından Cohen'i eleştiren tweetler attı.

Donald Trump, "İyi bir avukat arıyorsanız, Michael Cohen'in hizmetlerine başvurmamanızı şiddetle tavsiye ederim!" dedi.

Trump bir diğer tweetinde de "Michael Cohen'in kabul ettiği finansman ihlallerinin aslında suç olmadığını, eski başkan Barack Obama'nın kampanyası döneminde büyük ihlaller yapıldığını ama kolayca anlaşmaya varıldığını" söyledi.

'Rusya nerede müdahale etmiş?'

Trump Salı günü Batı Virginia'da yaptığı konuşmada, Rusya'nın seçimlere müdahal ettiği iddialarıyla ilgili olarak, "Nerede müdahale etmiş? Hala Rusya'nın müdahalesini arıyorlar? Nerede müdahale? Bulun. Müdahaleyi bulmak istiyoruz" demişti.

Michael Cohen ise Salı günü New York'taki federal savcılarla anlaşma yoluna gitmiş ve "vergi kaçırma", "banka dolandırıcılığı", "mali kurumlara yalan beyanda bulunarak seçim kampanyası finansmanında usulsüzlük yapma" suçlarını kabul etmişti.

ABD'de aynı gün başkanlık seçimlerinde vergi kaçırma iddialarını soruşturan davada jüri, Trump'ın seçim kampanyası direktörü Paul Manafort'u, 18 suçlamadan 8'inden suçlu bulmuştu.

Bunlardan beşi vergi kaçırma, biri yabancı bankalardaki hesaplarını beyan etmeme.