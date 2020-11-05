Trump'ın ruhani danışmanı White-Cain'ten seçim ayini
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Trump'ın ruhani danışmanı White-Cain'ten seçim ayini

05.11.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:53
Trump'ın ruhani danışmanı White-Cain'ten seçim ayini

ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilmesi için dua ayini düzenledi.

 ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı  Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilmesi için dua ayini düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilme çabalarını desteklemek için bir dua ayinine liderlik etti. Paula White-Cain, duasında özellikle, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı.

Dinsel törenden görüntüler sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Evanjelist isim, Beyaz Saray'ın İnanç ve Fırsat Girişimi'nin başına getirilmiş, bu durumun kilise ile devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı.


Trump'ın ruhani danışmanı White-Cain'ten seçim ayini
Trump'ın ruhani danışmanı White-Cain'ten seçim ayini

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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