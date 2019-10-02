Trump'ın rakibi Bernie Sanders hastaneye kaldırıldı

02.10.2019 18:40

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Bernie Sanders'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Vermont Senatörü Bernie Sanders'in göğüs ağrıları sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sanders'in danışmanlarından Jeff Weaver konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sanders göğüs ağrıları konusunda rahatsızdı. Bazı tıbbi testler ve ölçümler sonrası bir damarının tıkanık olduğu ortaya çıktı. Kendisine başarılı bir şekilde iki stent takıldı. Kendisi konuşuyor ve keyfi yerinde" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Weaver Sanders'in önümüzdeki birkaç gün boyunca dinleneceğini ve bu sebeple programlarının iptal edildiğini kaydetti.

(İHA)

Kaynak: İHA