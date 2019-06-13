Trump'ın Polonya'ya asker gönderme kararının ardından Putin: ABD ile ilişkiler giderek kötüleşiyor
Trump'ın Polonya'ya bin ABD askeri gönderme kararının ardından Putin, ABD ve Rusya ilişkilerinin giderek kötüleştiğini söyledi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın olası Rusya saldırısına karşı Polonya'ya bin asker göndermeyi planladığını açıklamasının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD ve Rusya ilişkileri giderek kötüleşiyor" dedi.
Kremlin'den yapılan açıklamada ise, Rus ordusunun ABD'nin Polonya'daki askeri kuvvetlerini artırma planlarını yakından takip ettiği ve bunun Rusya'nın ulusal güvenliğine bir tehdit teşkil etmediğinden emin olunacağı ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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