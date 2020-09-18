"5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi düşünüyor"
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"5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi düşünüyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Mark Meadows İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile imzaladığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına yönelik yaptığı açıklamada, "5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi düşünüyor" dedi.

18.09.2020 10:18 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:51

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Mark Meadows İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile imzaladığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına yönelik yaptığı açıklamada, "5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi düşünüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Mark Meadows, Wisconsin eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında bu hafta imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına değinen Meadows, "Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in ardından 5 ülke daha ciddi şekilde İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamayı düşünüyor" dedi. Meadows, söz konusu ülkelerin isimlerine yönelik bilgi paylaşmazken 3 ülkenin bölgeden olduğunu belirtti.

Öte yandan Beyaz Saray'da geçtiğimiz Salı günü imzalanan anlaşma öncesi BAE ve Bahreyn temsilcileri ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile ayrı ayrı gazetecilerin karşısına çıkan Trump, İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına 5-6 ülkenin daha katılabileceğini ifade etmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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