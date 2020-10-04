Trump'ın Özel Kalem Müdürü Luna'da Kovid-19 tespit edildi
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Trump'ın Özel Kalem Müdürü Luna'da Kovid-19 tespit edildi

04.10.2020 17:03 | Son Güncelleme: 04.10.2020 17:03
Trump'ın Özel Kalem Müdürü Luna'da Kovid-19 tespit edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Nicholas Luna, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Nicholas Luna, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

ABD medyasındaki haberlerde, kişisel yardımcısı olarak sürekli Trump'a eşlik eden Luna'nın, Trump'ta Kovid-19'a rastlanmasından sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Trump'ta Kovid-19 tespit edilmesinin ardından etrafında görevli kıdemli ekibinin tamamı cuma günü Kovid-19 testi yaptırmıştı.

Donald Trump'ın ekibinden yakın danışmanı Hope Hicks, Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway, kampanya menajeri Bill Stepien ve en son kampanya danışmanı olarak görev yapan eski New Jersey Valisi Chris Christie de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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