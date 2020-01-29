Trump'ın 'Ortadoğu Barış Planı- Türkiye ve İran'dan tepki, Mısır'dan diyalog çağrısı

29.01.2020 00:15 | Son Güncelleme: 29.01.2020 00:25

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'yüzyılın planı' olarak önerdiği 'Ortadoğu Barış Planı'na sert tepkilerin yanısıra itidalli yaklaşımlar da geldi. Türkiye plan için "Ölü doğmuştur" yorumunu yaparken Mısır, taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekrteri Antonio Guterres İsrail ile Filistin arasındaki olası bir barışı desteklediklerini belirtirken, olası bir barışın BM tasarıları, uluslararası hukuk ve karşılıklı anlaşmalarla güçlendirilmişi ve 1967 öncesi sınırlarda iki devletli bir çözüm olması gerektiğini söyledi.

Türkiye, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak önerilmesine "Kudüs kırmızı çizgimizdir" tepkisini gösterdi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "ABD'nin sözde (Orta Doğu) barış planı ölü doğmuştur. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.

"Ürdün halkların kabul edeceği böylesi kapsamlı bir barış için gösterilen her türlü samimi çabayı destekleyecektir"

"Uluslararası toplumun da desteğiyle, Filistinlilerle İsraillilerin kalıcı bir barışı sağlayıp samimi bir şekilde bir arada yaşayabileceklerine inanıyoruz"

"İsrail hükümetinin herhangi bir Filistin devletini tanımasına izin vermeyeceğiz.

"Bu anlaşmadaki yerleşim planının yarattığı en büyük tehlike Filistin halkının kendi topraklarına dönebilme haklarını elinden alması. Sosyal gerilim yaratacak bu adım düşmanın (İsrail) yayılmacı emellerine hizmet edecektir"

"Bu Siyonist rejimle Amerika arasında bir anlaşmadır. Filistinlerle iletişim kurmak gibi bir gündemleri yok. Bu bir barış planı değil, dayatma ve yaptırım planıdır"

"Bu açıkçası vakit ve çaba isteyen ciddi bir plan. İsrail ve Filistinlilere bu planları samimi ve adil bir gözle değerlendirmeleri ve müzakerelere dönüş yolunda ilk adımı atmanın yolunu aramaları çağrısını yapıyoruz.

"Yıllarca boş vaatlerde bulunurken bir yandan da ABD'nin tarafsız politikasını bir tarafın çıkarı için yok ettikten sonra diğer tarafın reddeceğini bildiğin bir şeye anlaşma demek tam bir komedi. Bu birlikte yaşama umudunu de azaltan, ülkemizin zar zor kazandığı Orta Doğu'da istikrar politikasını da zedeleyen bir plan.

Trump'ın planı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın Planı" adını verdiği Orta Doğu Barış Planı'nı açıkladı. Planda Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olması öngörülüyor. Filistin'e 'koşullu' bir bağımsız devlet öngörülüyor, koşulların yerine getirilmesi için 4 yıllık bir süre tanınıyor.