Trump'ın Orta Doğu planı protesto ediliyor
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Trump'ın Orta Doğu planı protesto ediliyor

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün düzenledikleri ortak basın toplantısında tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdikleri Orta Doğu planı, Filistin, Lübnan ve Ürdün'de protesto edildi.

29.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:58
Trump'ın Orta Doğu planı protesto ediliyor

ABD Başkanı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün düzenledikleri ortak basın toplantısında tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdikleri planı, Filistin, Lübnan ve Ürdün'de protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu planını açıklamasının ardından, Filistin'in Beytüllahim kenti, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Ürdün'de protestolar başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Beytüllahim kentinde eylemcilerin ABD bayrağı yaktıkları görüldü. Filistin'deki gösteriler halen devam ediyor. 

Görüntü Dökümü

---------------------------------Eylemcilerin ABD bayrağı yakması-Beytüllahim'deki protestolar-Beyrut'taki protestolar

-Ürdün'deki protestolar


Kaynak: DHA
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