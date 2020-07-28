Trump'ın oğlunun Twitter hesabı askıya alındı
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Trump'ın oğlunun Twitter hesabı askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın Twitter hesabı, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile ilgili yanlış yönlendirici bilgi paylaştığı gerekçesiyle askıya alındı.

Trump'ın oğlunun Twitter hesabı askıya alındı
28.07.2020 20:52 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:49

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın Twitter hesabı, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile ilgili yanlış yönlendirici bilgi paylaştığı gerekçesiyle askıya alındı.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabına engellemeler getiren Twitter, şimdi de oğlu Donald Trump Jr'ın hesabını askıya aldı. Hesabın askıya alınma gerekçesi ise Donald Trump Jr'ın yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik "yanlış yönlendirici ve zararlı bilgi paylaşması" olarak belirtildi. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın Twitter hesabından yayınladığı videoda, doktorların Covid-19'a karşı Dünya Sağlık Örgütü'nün etkisiz olduğunu belirttiği hidroksiklorokin ilacının faydalarını anlattığı ifadeleri yer alıyordu. Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Tweet, Covid-19 konusunda yanlış yönlendirici bilgiler ile politikamızı ihlal ediyor" denildi.

Donald Trump Jr'ın sözcüsü Andy Surabian ise yaptığı açıklamada, "Twitter, Jr'ın hesabını hidroksiklorokin hakkındaki görüşlerini tartışan bir uzmanın videosunu paylaştığı için askıya aldı. Bunun, Cumhuriyetçi sesleri bastırılması için seçim müdahalesi olduğunun başka bir örneği" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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