Trump'ın Nükleer Anlaşma Kararına İran'dan Yanıt: Dünya, ABD'ye Güvenilmeyeceğini Gördü

ABD Başkanı Trump İran'la varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekildiğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Trump'ın kararının ardından bir açıklama yaptı. Ruhani, "Trump'ın kararı bizim için tarihi bir tecrübe" ifadesini kullandı.

"5 ÜLKE İLE ANLAŞMAYI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ruhani nükleer anlaşmanın baştan yanlış kurgulandığını, uygulansa dahi İran'ı nükleer silah edinmekten geri bırakmayacağını ifade eden Trump'a cevaben "Hiçbir eksiğimiz olmadı. ABD'nin asla sözünü tutmadığını gördük" dedi.

Ruhani, "Biz anlaşmaya uyduk, diğer 5 ülkeyle anlaşmayı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"BU TEK TARAFLI BİR ANLAŞMA DEĞİLDİR"

Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD Başkanı Trump, anlaşmadan neden çekildiğini, gerekçelerini anlatmalıdır. Bu tek taraflı bir anlaşma değildir. BM'de ve parlamentolarda imzalanan bir anlaşmadır. Anlaşma kağıt üzerinde kalırsa, çıkarlarımızı garanti etmeyecekse açık bir yolumuz olacak ve her koşula hazırız"

"TRUMP PSİKOLOJİK BİR SAVAŞ BAŞLATTI"

Ruhani, "Trump, psikolojik bir savaş başlattı. Onun ekonomik ve siyasi baskısını asla affetmeyeceğiz. Halkımız bugün daha birlik içerisindedir. Anlaşma kağıt üzerinde kalırsa, çıkarlarımızı garanti etmeyecekse açık bir yolumuz olacak ve her koşula hazırız" dedi.

"DÜNYA ABD'YE GÜVENİLMEYECEĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖRDÜ"

Ruhani, "Dünya, ABD'ye güvenilmeyeceğini bir kez daha gördü. Atom Enerjisi Kurumuna endüstriyel düzeyde nükleer zenginleştirme sürecine dönülmesi emri vereceğim. birkaç hafta içerisinde yeniden zenginleştirme çalışmalarına başlayacak potansiyeldeyiz." diye konuştu.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA NEDİR?

2015 yılında imzalanan anlaşmanın taraflarından biri İran diğer tarafı ise BM Güvenlik Konseyi'nin 5 Daimi üyesi olan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve bunların yanısıra Almanya'dan oluşan ve 5+1 diye anılan ülkeler. Hedef İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleyecek adımlar atılmasıydı. Tahran'ın bu adımlarına karşılık, uluslararası kamuoyunun İran'a uyguladığı ambargolar da aşamalı olarak kalkacaktı.

İRAN ANLAŞMAYA UYMUYOR MU?

İran, bu kapsamda nükleer silah elde edilmesinde gerekli olan uranyum zenginleştirme faaliyeti için kullandığı 20 bin santrifüjden 15 binini kullanım dışına aldı. İran, yıllar içinde zenginleştirdiği uranyumun yüzde 97'sini de ülke dışına çıkardı. Anlaşma uyarınca İran 2016'nın ocak ayında plütonyum üretimi için kurduğu Arak nükleer reaktörünü de etkisizleştirdi ve 2030'a kadar başka bir nükleer reaktör kurmama garantisi verdi. UAEK, İran'ın şartlara uyduğunu 10 farklı denetim sonucu teyit etti.

TRUMP NE İSTİYOR?

İran'la yapılan anlaşmayı 'tarihteki en kötü anlaşma' diye niteleyen Trump, İran'a yönelik hükümlerin ağırlaştırılması gerektiğini aksi takdirde anlaşmadan çekileceklerini söylemişti. Trump'ın talebi, anlaşmanın nükleer faaliyetlerin yanısıra İran'ın balistik füze denemelerini de kapsaması. Trump, ayrıca anlaşmanın 2030'a kadar olmasını da eleştiriyor ve anlaşma şartlarının kalıcı olarak değiştirilmesini istiyor. Başkan Trump, anlaşmanın İran'a Ortadoğu'daki diğer faaliyetleriyle ilgili herhangi bir yükümlülük getirmemesinden de rahatsız.