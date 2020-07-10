Trump'ın New Hampshire'daki seçim mitingine "hava muhalefeti" ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın New Hampshire eyaletinde yapmayı planladığı seçim mitingi, yaklaşan Fay Tropikal Fırtınası nedeniyle ertelendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın New Hampshire eyaletinde yapmayı planladığı seçim mitingi, yaklaşan Fay Tropikal Fırtınası nedeniyle ertelendi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Florida ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın yarın düzenlenecek New Hampshire'ın Portsmounth kentindeki mitinginin "hava muhalefeti" nedeniyle ertelendiğini kaydetti.

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerine yaklaşan Fay Tropik Fırtınası nedeniyle "güvenlik" amaçlı mitingin ertelendiğini kaydeden McEnany, mitingin bir ya da iki hafta içinde yapılacağını ve yeni tarihin yakın zamanda duyurulacağını belirtti.

Mitinge katılacakların maske kullanımının zorunlu tutulmaması, Demokratlar tarafından eleştirilmişti.

ABD'de Cumhuriyetçi Trump ve Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın yarışacağı başkanlık seçimleri 3 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: AA