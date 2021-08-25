Trump'ın milyarlarca dolarlık Meksika duvarı çöktü
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Trump'ın milyarlarca dolarlık Meksika duvarı çöktü

Trump'ın milyarlarca dolarlık Meksika duvarı çöktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile Meksika sınırı arasına inşa ettiği yaklaşık 21 milyar dolarlık duvarın Arizona eyaletinde yer alan Douglas kentindeki bölümünün bir kısmı, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan muson yağmurları ve sel felaketi nedeniyle çöktü.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile Meksika sınırı arasına inşa ettiği yaklaşık 21 milyar dolarlık duvarın Arizona eyaletinde yer alan Douglas kentindeki bölümünün bir kısmı, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan muson yağmurları ve sel felaketi nedeniyle çöktü.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile Meksika sınırı arasına diktiği yaklaşık 21 milyar dolar değerinde ve 727 kilometre uzunluğundaki duvarı muson yağmurlarına dayanamadı. Geçtiğimiz hafta ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan Douglas kentinde başlayan muson yağmurları ve sel felaketi, Trump'ın Meksika duvarının Douglas'daki San Bernardino Ranch müzesi yakınlarında yer alan bölümünün bir kısmının çökmesine neden oldu. Mevsim normallerine göre neredeyse 2 kat daha fazla yağışın düştüğü kentte, sert hava koşullarına dayanamayan dev duvarın bent kapaklarından 6'sı menteşelerinden koparak sel sularına kapıldı.

Ayrıca yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, duvarın San Bernardino Ranch dışındaki başka bölümlerinin de yağmur ve sellerden etkilendiği ve güçlü sellerin bazı bölgelerde duvar kapaklarını kopardığı kaydedildi.

Öte yandan eski Başkan Trump, 2015 yılı ABD Başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladığı sırada yaptığı konuşmasında, "Büyük bir duvar inşa edeceğim ve kimse benden daha iyi duvar inşa edemez, inanın bana. Duvarları çok ucuza inşa edeceğim. Güney sınırımıza büyük bir duvar inşa edeceğim ve bu duvarın bedelini Meksika'ya ödeteceğim. Dediklerimi bir kenara yazın" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Trump, istenmeyen göçmenleri dışarıda tutmak için güney ABD sınırı için planladığı "büyük duvarın", "aşılmaz, somut, uzun, güçlü ve güzel" olacağının da altını çizmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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