Trump'ın metnini yırtan Pelosi: En nazik seçenek buydu
Haberler » Dünya » Trump'ın metnini yırtan Pelosi: En nazik seçenek buydu - Haberler

Trump'ın metnini yırtan Pelosi: En nazik seçenek buydu

ABD Başkanı Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasına Trump-Pelosi gerginliği damgasını vurdu. Trump konuşmasına başlarken, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'nin elini görmezden geldi ve sıkmadı.

05.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:39
Trump'ın metnini yırtan Pelosi: En nazik seçenek buydu

ABD Başkanı , Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı 'nin elini sıkmazken, Pelosi ise Trump'ın konuşma metnini yırttı.


ABD Başkanı, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Konuşmada öne çıkan Trump'ın sözlerinden çok uluslararası basında da manşet olan iki görüntü oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler