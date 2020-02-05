Trump'ın metnini yırtan Pelosi: En nazik seçenek buydu
ABD Başkanı Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasına Trump-Pelosi gerginliği damgasını vurdu. Trump konuşmasına başlarken, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'nin elini görmezden geldi ve sıkmadı.
05.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:39
ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'nin elini sıkmazken, Pelosi ise Trump'ın konuşma metnini yırttı.
ABD Başkanı, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Konuşmada öne çıkan Trump'ın sözlerinden çok uluslararası basında da manşet olan iki görüntü oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com