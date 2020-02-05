Trump'ın metnini yırtan Pelosi: En nazik seçenek buydu

05.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:39

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'nin elini sıkmazken, Pelosi ise Trump'ın konuşma metnini yırttı.



ABD Başkanı, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Konuşmada öne çıkan Trump'ın sözlerinden çok uluslararası basında da manşet olan iki görüntü oldu. Euronews.com'da Görüntüle