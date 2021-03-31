Trump'ın Kovid-19 salgının ilk günlerinde "tıbbi malzeme stoku" konusunda uyarıldığı ortaya çıktı
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Trump'ın Kovid-19 salgının ilk günlerinde "tıbbi malzeme stoku" konusunda uyarıldığı ortaya çıktı

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Trump'ın Kovid-19 salgının ilk günlerinde 'tıbbi malzeme stoku' konusunda uyarıldığı ortaya çıktı

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ilk günlerinde, salgınla mücadelede gerekli kritik tıbbi malzemeleri alması için uyarıldığına ilişkin resmi belgeler yayımlandı.

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ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ilk günlerinde, salgınla mücadelede gerekli kritik tıbbi malzemeleri alması için uyarıldığına ilişkin resmi belgeler yayımlandı.

Donald Trump'ın virüsle mücadelesini soruşturan Kongre ekibi, virüsün ilk günlerine ilişkin yeni dokümanları açıkladı. 1 Mart 2020 tarihli belgede, Trump'ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro'nun, eski Başkan'ı bazı ilaç ham maddeleri, koronavirüs testleri ve salgınla mücadelede gerekli diğer tıbbi malzemelerin stoklanması konusunda uyardığı görüldü.

Koruyucu yüz maskeleri konusunda da Trump'a not gönderen Navarro'nun, "Ciddi bir kamu sağlığı krizine dönüşebilecek bir konuda kendimizi garantiye almak için sert eylemlere geçmemizin kötü bir riski yok. Kovid-19 krizi hızla geri çekilirse bizim suçlanacağımız tek şey sağduyu olur." uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Navarro "gelişigüzel" anlaşmalar yapmış

Belgelerde, Trump'ın Navarro'nun uyarılarına kulak tıkamasının ardından, Navarro'nun tıbbi stoklar konusunda kendi stratejisini oluşturduğu ve Kodak ile ilaç ham maddesi üretmesi için 765 milyon dolarlık, yeni bir şirket olan Phlow ile 354 milyon dolarlık, Airboss Savunma Grubu ile de filtre üretimi için 96 milyon dolarlık "gelişigüzel" anlaşmalar imzaladığı ifade edildi.

Kongre raporunda, Navarro'nun yaptığı bu anlaşmaların daha sonra Kongrenin soruşturmalarına takıldığı ve Kodak ile yapılan anlaşmanın durdurulduğu anımsatıldı.

Başkanlık koltuğunu 20 Ocak 2021'de Demokrat Joe Biden'a devreden Trump, Kovid-19'u "hafife almak"la eleştiriliyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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