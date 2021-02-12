Trump'ın Kovid-19'a yakalandığında sağlık durumunun açıklandığından daha ciddi olduğu öne sürüldü
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Trump'ın Kovid-19'a yakalandığında sağlık durumunun açıklandığından daha ciddi olduğu öne sürüldü

12.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:04
Trump'ın Kovid-19'a yakalandığında sağlık durumunun açıklandığından daha ciddi olduğu öne sürüldü

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl ekimde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığında sağlık durumunun açıklandığından daha kötü olduğu iddia edildi.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl ekimde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığında sağlık durumunun açıklandığından daha kötü olduğu iddia edildi.

New York Times'ın konuyla ilgili bilgisi bulunan kişilere dayandırdığı haberinde, Trump'ın kanındaki oksijen seviyesinin kritik seviye olan yüzde 80'lere kadar düştüğü ve kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde solunum cihazına bağlanmasının gündeme geldiği öne sürüldü.

Haberde eski ABD Başkanı'nın doktoru Sean Conley'nin hastasının durumu hakkındaki iyimser açıklamalarına rağmen Trump'ın vücudunda enfeksiyona bağlı akciğer iltihaplanması ve sıvı birikmesinin tespit edildiği belirtildi.

Trump, 1 Ekim 2020'de Kovid-19'a yakalandığını duyurmuş ve aynı gün helikopterle başkent Washington'a 30 dakika uzaklıktaki Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Eski ABD Başkanı Trump, hastanede oksijen, steroid ve deneysel ilaçlarla 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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