Trump'ın koronaya yakalanması Simpsonlar dizisindeki kehaneti akıllara getirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından geleceği bilen çizgi film olarak adlandırılan Simpsonlar'ın kehanetleri yeniden gündeme geldi. Dizinin bir bölümünde Trump'ın ölümü işlenmiş, tarih olarak ise 27 Ağustos 2020 işaret edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyurması bazı gerçek olayları önceden tahmin eden ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'daki ölüm sahnesini akıllara getirdi.

27 AĞUSTOS 2020 İŞARET EDİLMİŞTİ

Dizinin daha önceki bölümlerinde Trump'ın ölümü işlenmiş, tarih olarak ise 27 Ağustos 2020 işaret edilmişti. Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020'de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti. Bu kehanet gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilinmez ama Trump ve eşinin koronavirüse yakalanması diziyi sosyal medyada dünya gündeminde ilk sıralara taşıdı.

Dizide Trump'ın başkan seçileceği de önceden bilinmişti

BİRÇOK OLAYI YAŞANMADAN BİLDİLER

Daha önce koronavirüs, Facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para ve Game Of Thrones'ta Dragon'un ateşli saldırısı başta olmak üzere birçok önemli olaya daha yaşanmadan bölümlerinde yer veren Simpsons dizisi, Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından yeniden gündeme geldi.

BEYRUT PATLAMASI

Simpsonlar, Lübnan'daki patlama ardından da gündeme gelmişti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın ardından, Simpsonlar'ın eski bir bölümü sosyal medyada konuşuldu.

AKILLI TELEFONLAR

Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons'ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülüyor. Logo da ise şu an günümüz teknolojilerini kasıp kavuran apple şirketinin 'elma' şekli var.

KORONAVİRÜS SALGINI

Dizinin takipçileri, Çin'in Wuhan kenti yerine Japonya'dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar'ın 27 yıl önce koronavirüsü de tahmin ettiğini düşünüyor. Dizinin 1993'te yayınlanan bir bölümünde, Japonya'dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.

BEYAZ SARAY: DURUMLARI İYİ, EVDE KALACAKLAR

Öte yandan Trump ve eşinin koronavirüse yakalanması sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar" ifadelerine yer verildi.

KORONAYA YAKALANAN DANIŞMANI İLE AYNI UÇAKTAYDI

Trump önceki gün yaptığı açıklamada, "Hope her zaman maske takıyordu ama testi pozitif çıktı. Az önce test yaptırdım, Melania da yaptırdı. Virüse yakalanıp yakalanmadığımızı bilmiyorum. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti.