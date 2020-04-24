Trump'ın koronavirüse karşı dezenfektan enjekte edilmesi önerisine uzmanlardan tepki geldi ABD başkanı "Federal araştırmaların sonucunda, virüsün daha soğuk ve kuru ortamlarda daha iyi yaşadığı, daha sıcak ve nemli ortamlarda ise çok tutunamadığı görüldü.

ABD başkanı "Federal araştırmaların sonucunda, virüsün daha soğuk ve kuru ortamlarda daha iyi yaşadığı, daha sıcak ve nemli ortamlarda ise çok tutunamadığı görüldü." bilgisini paylaştıView on euronews Kaynak: Euronews.com