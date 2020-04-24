Trump'ın koronavirüse karşı dezenfektan enjekte edilmesi önerisine uzmanlardan tepki geldi
ABD başkanı "Federal araştırmaların sonucunda, virüsün daha soğuk ve kuru ortamlarda daha iyi yaşadığı, daha sıcak ve nemli ortamlarda ise çok tutunamadığı görüldü." bilgisini paylaştı
24.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:34
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsün doğrudan güneş ışığına uzun süre dayanamadığını belirterek, vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesi önerisine sağlık uzmanları tepki gösterdi.
Trump'ın yorumları İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran'ın virüsün sıcaklık ve güneş ışığından nasıl etkilendiğine ilişkin yaptığı sunumdan sonra geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com