Trump'ın koronavirüse karşı dezenfektan enjekte edilmesi önerisine uzmanlardan tepki geldi ABD başkanı "Federal araştırmaların sonucunda, virüsün daha soğuk ve kuru ortamlarda daha iyi yaşadığı, daha sıcak ve nemli ortamlarda ise çok tutunamadığı görüldü." bilgisini paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsün doğrudan güneş ışığına uzun süre dayanamadığını belirterek, vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesi önerisine sağlık uzmanları tepki gösterdi. Trump'ın yorumları İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran'ın virüsün sıcaklık ve güneş ışığından nasıl etkilendiğine ilişkin yaptığı sunumdan sonra geldi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com