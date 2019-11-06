Trump'ın konvoyuna 'orta parmak' gösterdiği için işten atılan kadın girdiği yerel seçimi kazandı

Trump'ın konvoyuna 'orta parmak' gösterdiği için işten atılan kadın girdiği yerel seçimi kazandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyundakilere orta parmak gösterdikten sonra 2017 yılında işten atılan Juli Briskman, Virginia eyaletinde girdiği bir yerel seçimi kazanma başarısı gösterdi.

06.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:58
Trump'ın konvoyuna 'orta parmak' gösterdiği için işten atılan kadın girdiği yerel seçimi kazandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyundakilere 'orta parmak' gösterdikten sonra 2017 yılında işten atılan Juli Briskman, Virginia eyaletinde iktidar partisi adayı karşısında girdiği bir yerel seçimi kazanma başarısı gösterdi.


Briskman, Loudoun ilçesinde girdiği yarışta Cumhuriyetçi Parti adayı karşısında galip gelerek yerel yönetim denetleme kurulu üyeliği görevine seçildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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