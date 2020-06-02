Trump'ın Konuşmasına Dakikalar Kala Barışçıl Protestoya Müdahale
Washington'da Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen barışçıl protestolara polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.
02.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:46
Washington'da Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen barışçıl protestolara polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Polisin müdahalesi Başkan Trump'ın Gül Bahçesi'ndeki konuşmasından ve Pazar gecesi yaşanan olaylarda hasar gören tarihi kiliseyi ziyaretinden dakikalar önce geldi
Kaynak: DailyMotion.com