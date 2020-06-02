Trump'ın Konuşmasına Dakikalar Kala Barışçıl Protestoya Müdahale Washington'da Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen barışçıl protestolara polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Washington'da Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen barışçıl protestolara polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Polisin müdahalesi Başkan Trump'ın Gül Bahçesi'ndeki konuşmasından ve Pazar gecesi yaşanan olaylarda hasar gören tarihi kiliseyi ziyaretinden dakikalar önce geldi