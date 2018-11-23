Trump'ın Kaşıkçı Kayıtsızlığı Otokratlara Tatil Hediyesi'
Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesine tepkisizliğinin "dünyanın dört bir yanındaki otokratlara tatil hediyesi" olduğu görüşüne yer veren bir yazı yayımladı.
Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesine tepkisizliğinin "dünyanın dört bir yanındaki otokratlara tatil hediyesi" olduğu görüşüne yer veren bir yazı yayımladı.
Kaynak: Dunya.com