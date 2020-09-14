Trump'ın kapalı alandaki mitingi tepki çekti
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Trump'ın kapalı alandaki mitingi tepki çekti

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 50'den fazla kişinin kapalı alanlarda bir araya gelmesinin yasaklandığı Nevada eyaletinde büyük bir depoda seçim mitingi gerçekleştirdi.

Trump'ın kapalı alandaki mitingi tepki çekti
14.09.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:29

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 50'den fazla kişinin kapalı alanlarda bir araya gelmesinin yasaklandığı Nevada eyaletinde büyük bir depoda seçim mitingi gerçekleştirdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü ABD 'de 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinde yarış kızışıyor. Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden ABD Başkanı Donald Trump, virüsle mücadeleye karşı alınan tedbirleri hiçe sayarak bir kez daha eleştirileri oklarının hedefinde. Trump, 50'den fazla kişinin kapalı alanlarda bir araya gelmesi yasak olan Nevada eyaletinde yer alan bir depoda destekçileriyle buluştu. Henderson kentinde binlerce kişinin katıldığı mitingde sosyal mesafe kurallarına uyulmazken, yalnızca Trump'ın konuşma yaptığı sırada arkasında kalan destekçilerinin maske taktığı görüldü. Yerel yetkililer, mitinge ev sahipliği yapan firmanın işletme belgesinin iptal edilebileceğini veya para cezası verilebileceğini ifade etti.

Konuşmasında Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a yüklenen Trump, rakibinin suça karşı yumuşak davrandığını öne sürdü. "Biden yerli teröristleri tatmin etmek istiyor. Benim planım ise yerli teröristleri tutuklamak" diyen Trump, "Biden kazanırsa, çeteler kazanır" ifadelerini kullandı.

Biden'dan Covid-19 ile mücadelede kapsamlı strateji sözü

Biden ise rakibi Trump'ı ABD'de 196 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgınında insanların hayatını riske atacak şekilde miting düzenlediği için eleştirdi. Trump'ı virüsle mücadele biçimiyle eleştiren Biden, Başkan olması durumunda Covid-19 ile savaşmak için kapsamlı bir strateji sözü verdi.

Trump'ın sözcüsünden eleştirilere yanıt

Eleştirilere yanıt veren Trump'ın Sözcüsü Tim Murtaugh, "Sokaklarda protesto gerçekleştiren on binlerce kişi bir araya gelebiliyorsa, kumarhaneye gidilebiliyorsa ya da şiddet olaylarında küçük işletmeler yakılıyorsa barışçıl bir şekilde toplanıp ABD Başkanını dinlemek için de bir araya gelebilirsiniz" dedi.

Ülke genelinde yapılan anketlere göre Biden'ın gerisinde kalan Trump, son haftalarda mitinglerinin sıklığını arttırdı. - NEVADA

Kaynak: İHA

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