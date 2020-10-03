Trump'ın kampanya ekibinden eski New Jersey Valisi Christie Kovid-19'a yakalandı
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Trump'ın kampanya ekibinden eski New Jersey Valisi Christie Kovid-19'a yakalandı

03.10.2020 22:53 | Son Güncelleme: 03.10.2020 22:53
Trump'ın kampanya ekibinden eski New Jersey Valisi Christie Kovid-19'a yakalandı

ABD'de eski New Jersey Valisi Cumhuriyetçi Chris Christie, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

ABD'de eski New Jersey Valisi Cumhuriyetçi Chris Christie, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Christie, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testimin pozitif olduğumu yeni öğrendim. Bugün tedaviye başlayacağım ve durumum hakkında gerekli bilgilendirmeler yapacağım." ifadesini kullandı.

Semptom göstermediğini ve iyi olduğunu belirten Christie, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ı, Demokrat rakibi Joe Biden ile yaptığı ilk başkanlık tartışmasına hazırlayan ekibin içindeydi.

ABC'ye verdiği mülakatta Christie, Trump'ın danışmanları tarafından tartışmaya hazırlandığı sırada odada hiç kimsenin maske kullanmadığını kaydetti.

Trump'ın Kovid-19'a yakalandığının anlaşılmasından sonra kampanya kıdemli ekibinin hepsi cuma günü Kovid-19 testi yaptırmıştı.

Donald Trump'ın ekibinden yakın danışmanı Hope Hicks, Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway ve kampanya menajeri Bill Stepien de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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