Trump'ın İsrail'e bırakılmasını istediği Ürdün Vadisi nerede ve neden önemli?
Haberler » Dünya » Trump'ın İsrail'e bırakılmasını istediği Ürdün Vadisi nerede ve neden önemli? - Haberler

Trump'ın İsrail'e bırakılmasını istediği Ürdün Vadisi nerede ve neden önemli?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e bırakılmasını istediği Ürdün Vadisi nerede ve neden önemli?

29.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:32
Trump'ın İsrail'e bırakılmasını istediği Ürdün Vadisi nerede ve neden önemli?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 'ın Orta Doğu sorununa çözüm getireceğini ileri sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" işgal altındaki 'nın Vadisi kısmının hakimiyetinin tamamen 'e bırakılmasını öngörüyor.


Trump'ın planı Filistinliler tarafından kısa süre içerisinde reddedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler