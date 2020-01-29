Trump'ın İsrail'e bırakılmasını istediği Ürdün Vadisi nerede ve neden önemli?
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e bırakılmasını istediği Ürdün Vadisi nerede ve neden önemli?
29.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:32
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu sorununa çözüm getireceğini ileri sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi kısmının hakimiyetinin tamamen İsrail'e bırakılmasını öngörüyor.
Trump'ın planı Filistinliler tarafından kısa süre içerisinde reddedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com