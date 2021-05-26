Trump'ın iş bağlantıları hakkında New York'ta yürütülen soruşturma için jüri oluşturuldu
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Trump'ın iş bağlantıları hakkında New York'ta yürütülen soruşturma için jüri oluşturuldu

Trump'ın iş bağlantıları hakkında New York'ta yürütülen soruşturma için jüri oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketleri ve iş bağlantılarına yönelik New York savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cezai dava aşamasına gelindiği belirtildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketleri ve iş bağlantılarına yönelik New York savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cezai dava aşamasına gelindiği belirtildi.

Washington Post'ta yer alan haberde, Manhattan bölge savcılığınca 2 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere jüri oluşturulduğu kaydedildi.

Olay hakkında bilgisi bulunan iki kişiye dayandırılan haberde, eski Başkan Trump ve şirketlerindeki yöneticileri hakkında cezai dava hususunu ele alacak jürinin 6 ay boyunca haftada 3 gün delilleri değerlendirmek üzere toplanacağı bildirildi.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance, Trump'ın şirketlerinde iş uygulamaları, emlak değerlerinde muhtemel sahtekarlık, vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konuları 2 yıldır inceliyordu.

Şubat ayında, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın birçok defa itiraz etmesine rağmen Manhattan savcılığının Trump'ın 8 yıllık vergi kayıtları ve ilgili belgelere ulaşabileceği yönünde karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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