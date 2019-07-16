Trump'ın ırkçı söylemle suçlanmasının bir etkisi olacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili Kongre üyesi dört kadın hakkında yazdığı tweetlerin ardından ırkçılıkla suçlandı.

Siyaset bilimcileri, çoğu dünya liderinin böyle bir söylem kullanmasının küresel şoka yol açabileceğini belirterek," Kınamalar yayımlanır ve belki de kalıcı siyasi hasar bırakırdı" dedi.

Fakat ABD'nin 45. başkanı söz konusu olduğunda buna şaşıran birilerini bulmak zor. Trump üç parçadan oluşan tweet zincirinde beyaz olmayan kongre üyesi kadınları hedef aldı, kökenlerinin olduğu ülkelere geri dönmesi gerektiğini söyledi:

"Neden geldikleri, suça bulamış, tamamen çökmüş yerlerine geri dönüp düzeltilmesi için yardımcı olmuyorlar. Sonra da dönüp nasıl yaptıklarını göstermiyorlar."