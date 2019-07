Trump'ın ırkçı söylemle suçlanmasının bir etkisi olacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili Kongre üyesi dört kadın hakkında yazdığı tweetlerin ardından ırkçılıkla suçlandı.

Çoğu dünya liderinin böyle bir söylem kullanması küresel şoka yol açar, kınamalar yayımlanır ve belki de kalıcı siyasi hasar bırakırdı.

Fakat ABD'nin 45. başkanı söz konusu olduğunda buna şaşıran birilerini bulmak zor. Trump üç parçadan oluşan tweet zincirinde beyaz olmayan kongre üyesi kadınları hedef aldı, kökenlerinin olduğu ülkelere geri dönmesi gerektiğini söyledi:

"Neden geldikleri, suça bulamış, tamamen çökmüş yerlerine geri dönüp düzeltilmesi için yardımcı olmuyorlar. Sonra da dönüp nasıl yaptıklarını göstermiyorlar."

'Ekip'

Bu Trump'ın azınlıkları hedef gösterdiği ilk vaka değildi.

Trump daha önce de öncülü Barack Obama'nın ülke dışında doğduğuna dair doğru olmayan ifadeler kullanmıştı.

Başkanlık yarışının ilk günlerinde çoğu Meksikalı göçmen için "tecavüzcü" ifadesini kullandı.

New York Times Haziran 2017'de Oval Ofis'teki bir görüşme sırasında Trump ABD'yi bir kere gören Nijeryalıların "Afrika'daki barakalarına geri dönmeyeceğini" söylediğini yazdı.

2018'de ise ABD'ye göç veren El Salvador, Haiti ve Afrika ülkeleri için "bok çukuru ülkeler" ifadesini kullandı.

Trump'ın hedef aldığı ve tamamı Demokrat Parti'nin yüksek profilli politikacıları olan kadınlar "ekip" olarak biliniyor.

Ülkeye 12 yaşında sığınmacı olarak gelen Ilhan Omar ile ABD'de doğan Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ve Ayanna Pressley, Trump'a ırkçı dedi.

'İğrenç'

Ekip, Demokrat Parti'den hızlı bir şekilde destek gördü. Trump'ı açıktan eleştiren Cumhuriyetçi politikacı Justin Amash da tweetin "ırkçı ve iğrenç" olduğunu söyledi.

Fakat herkes aynı düşüncede değildi.

Siyasi analiz programı Fox and Friends tweetin "mizahi" olduğunu söyledi ve "ekibin" kullandığı dilin hoş ve kolayca akılda kalan ifadelerden oluştuğunu, bu şekilde gençleri Trump karşıtı yapmak istediklerini ifade etti.

Kutuplaşmanın daha az olduğu bir dönemde böylesi bir olay günlerce, haftalarca veya aylarca konuşulabilirdi.

Siyasetçilerden gelen bilgiler, bunun da Trump'ın diğer sosyal medya tiradları için zamanla unutulacağını gösteriyor.

Fakat net olan bir şey var:

ABD'de siyaset her zamankinden daha kutuplaşmış durumda ve bu yüzden yeni seçim dönemi gelirken Başkan Trump'ın Demokratlara yönelik söylemini agresifleştirmesi şaşırtıcı değil.

Trump'ın ilk seçim kampanyası boyunca kurduğu dil aileleri ve arkadaşları birbirine küstürecek kadar kutuplaştırıcı bir dil olmakla suçlanıyor.

ABD'nin bir sonraki liderini seçmesine 16 ay kalmışken bu kampanyanın tonu da yine aynı derecede kutuplaştırıcı olacak gibi gözüküyor.

