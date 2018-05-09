Trump'ın İran Kararına Hamaney'den İlk Tepki: Hata Yaptı, Konuşması Aptalcaydı

İran'ın dini lideri Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararıyla ilgili, "Trump, anlaşmadan çekilerek hata yaptı" açıklamasında bulundu.

"KONUŞMASI APTALCA VE ÜSTÜNKÖRÜYDÜ"

Hamaney, "Trump sen hata yaptın. Trump'ın konuşmasında 10'dan fazla yalan vardı. Konuşması aptalca ve üstünkörüydü" dedi.

MECLİS BAŞKANI LARİCANİ'DEN SERT SÖZLER

İran parlamento başkanı Ali Larijani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasından çekme kararının, anlaşmayı ihlal ettiğini ve bu adımın ABD'yi yalnız bırakacağını söyledi. Larijani devlet televizyonunda şöyle konuştu:

"Trump'ın nükleer anlaşmayı terk etmesi diplomatik bir şovdur... Bu durumda İran da taahhütlerini sürdürmekle yükümlü değildir. (Bu durum) barış ve güvenlik için bir tehdittir...

Anlaşmaya imza koyan Avrupalı tarafların kendi vaatlerini yerine getirip getirmeyeceklerini bilmiyorum." "Belli ki Trump sadece gücün dilinden anlıyor."

Trump'ın dün açıkladığı karar, ABD'yi nükleer anlaşmadan çekerek Ortadoğu'da çatışma riskini artırıyor, ABD'nin Avrupalı müttefiklerini rahatsız ediyor ve küresel petrol arzı üzerindeki belirsizliği artırıyor.

Obama yaptı Trump bozduObama yaptı Trump bozdu

Laricani, "İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer faaliyetlere yeniden başlamak için tamamen hazır olmalıdır." dedi.

TRUMP, KARARINI DÜN DÜNYAYA DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan ayrıldığını ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini açıklamıştı.

Söz konusu anlaşma, Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa), Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler, eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.