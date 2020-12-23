Trump'ın Irak'ta sivil katliamına karışan 4 eski paralı askeri affetmesi tepki çekti
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Trump'ın Irak'ta sivil katliamına karışan 4 eski paralı askeri affetmesi tepki çekti

23.12.2020 08:51 | Son Güncelleme: 23.12.2020 08:54
Trump'ın Irak'ta sivil katliamına karışan 4 eski paralı askeri affetmesi tepki çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2007 yılında Irak'ta 17 sivilin öldürülmesi olayına karışan 4 eski paralı askeri affetmesi tepkilere neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2007 yılında Irak'ta 17 sivilin öldürülmesi olayına karışan 4 eski paralı askeri affetmesi tepkilere neden oldu.

Trump, görev süresinin son ayına girerken, 15 kişiye af, 5 kişiye de ceza indirimi sağlayan başkanlık kararını açıkladı.

Başkan Trump'ın affettiği isimler arasında, 16 Eylül 2007 tarihinde Irak'ın başkenti Bağdat'taki Nisur Meydanı'nda 17 sivilin öldürülmesi olayında adı geçen ve güvenlik şirketi "Balckwater" mensubu Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty ve Dustin Heard de yer aldı.

Yargılandıkları mahkemelerde uzun süreli hapis cezaları alan 4 eski paralı askerin affedilmesine sosyal medyadan tepki gösterildi.

Tepki gösteren çok sayıda kişi, Irak'taki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına büyük haksızlık yapıldığını belirtti.

Eski İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu Direktörü Sarah Leah Whitson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ali adlı Iraklı çocuğu örnek göstererek, "Ali için adalet yok, sonra da bizden neden nefret ediyorlar diye soruyoruz?" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu haberi paylaşan Wall Street Journal gazetesi muhabiri James Grimaldi ise, "Trump bugün eski Blackwater çalışanlarını affederken, olaya bakan savcı saldırıda masum erkek, kadın ve çocuklara karşı nasıl sınırsızca silah kullanıldığını söylemişti" şeklinde tepkisini dile getirdi.

2007 yılında özel güvenlik şirketi Blackwater için çalışan 4 eski paralı asker, daha sonra yapılan yargılamalar sonucunda "kasten adam öldürmek" dahil çeşitli suçlamalardan uzun süreli hapis cezaları almıştı.

2015 yılında açıklanan karara göre, katliamda tetiği çeken ilk kişi olarak kayıtlara geçen Slatten ömür boyu hapis, diğer 3 kişi ise 30'ar yıl hapis cezası almıştı. Kararı temyize götüren Slatten'ın cezası, 2019 yılında sona eren davada onanmıştı.

Blackwater, ABD Dışişleri Bakanlığı personelini Irak'taki ayaklanmaların olduğu savaş bölgelerinde korumak amacıyla Amerikan hükümeti tarafından kiralanmıştı.

16 Eylül 2007'deki olayda Amerikan personelini koruyan Blackwater askerleri, "bir intihar bombacısının konvoya yaklaştığını" sandıklarını belirterek, 19 yaşındaki Iraklı sürücü Ahmed Haithem Ahmed Al Rubia'yı başından vurarak öldürmüş, hemen ardından büyüyen olayın sonucunda toplam 17 sivil hayatını kaybetmişti.

Olay tüm dünyada geniş yankı bulurken, katliamın ardından Blackwater'ın Irak'taki çalışma izni sonlandırılmış, şirket ise ismini değiştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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