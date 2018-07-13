Trump'ın İngiltere Ziyareti Büyük Protestolarla Başladı, Dev Bebek Trump Balonu Londra Semalarında

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşüp öğle yemeği yiyeceği Buckinghamshire'daki başbakanlığa ait konuda gelirken Londra'da da ziyarete karşı protesto gösterileri ivme kazanmaya başladı.

Parlamento meydanında toplanan kalabalık, gösterileri Bebek Trump balonunu uçurarak başlattı. Gösterilerin gün boyu Parlamento meydanı ve BBC binası önü dahil bir kaç merkezde sürdürüleceği ilan edilmişti.



Bir çok farklı kadın hareketi, kurumu ve grubundan kadınlar da Trump'a karşı ayrı bir kadın protestosu örgütledi.



Sabah 9.30 sularında "bebek bakıcıları" tarafından tezahüratlar arasında uçurulan 6 metre boyunda, elinde cep telefonu tutan bezli Bebek Trump balonunu göstericiler topladıkları 29 bin sterlin bağışla yaptırmış ve Londra belediye başkanı Sadiq Khan'dan uçurmak için izin almışlardı.

İngiltere'ye iki günlük ziyaretine dün akşam başlayan ve Donald Trump bugünkü temaslar öncesinde görüşmelerin şimdiden çok verimli geçtiğini, ticaret, savunma ve terörle mücadele dahil bir çok konuyu ele aldıklarını söyledi ve iki ülke arasındaki ilişkileri "İlişkiler çok çok güçlü. Çok iyi ilişkilerimiz var" diye tanımladı.



Liderler dün gece göstericilerin ulaşamayacağı bir yerde, Londra dışındaki Bleinham Sarayı'nda Başkan ve eşi onuruna düzenlenen şaşaalı baloda biraraya gelmişler ve akşam yemeği süresince konuşmuşlardı.

Bugün Ortadoğu dahil dış politika konularını ele almaları beklenen Trump ve May bir ortak basın toplantısı da yapacak.

Fotoğraflar: Reuters, PA, EPA, AFP