Trump'ın imzalayacağı polis reformu kararnamesinin detayları belli oldu
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Trump'ın imzalayacağı polis reformu kararnamesinin detayları belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede son günlerde gündem olan "polis reformu" konusunda imzalayacağı kararnamenin içeriğinde, "güç kullanımına ilişkin ulusal standartlar oluşturulması" ve "görevini kötüye kullanan polislerin izlenmesi" gibi maddelerin olacağı öne sürüldü.

Trump'ın imzalayacağı polis reformu kararnamesinin detayları belli oldu
15.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:12

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede son günlerde gündem olan "polis reformu" konusunda imzalayacağı kararnamenin içeriğinde, "güç kullanımına ilişkin ulusal standartlar oluşturulması" ve "görevini kötüye kullanan polislerin izlenmesi" gibi maddelerin olacağı öne sürüldü.

Polis şiddetine kurban giden çok sayıda siyahinin ailesini temsil eden insan hakları avukatı Lee Merritt, polis reformuna ilişkin Beyaz Saray yetkilileriyle yaptığı görüşmenin detaylarını PBS televizyonunda yayımlanan "NewsHour" programında paylaştı.

Trump'ın söz konusu kararnameyi yarın Beyaz Saray'da düzenleyeceği törenle imzalayacağını belirten Merritt, törene kendisinin ve Adalet Bakanı William Barr'ın da katılacağını kaydetti.

Güvenlik güçleri için ulusal bir sertifika ve akreditasyon sistemi

Kararnamenin içeriğine ilişkin detayları da paylaşan Merritt, "Kararnamede, bazı güvenlik güçlerinin görevlerini ciddi şekilde kötüye kullandığı ve özellikle siyahi toplumlarda kendilerine karşı bir güvensizliğe yol açtıklarının kabul edildiği bir açıklamaya yer verilecek." dedi.

Merritt, kararnamede, güvenlik güçleri için ulusal bir sertifika ve akreditasyon sisteminin kurulması ve görevini kötüye kullanan yetkililerin izlenmesi için federal bir veritabanı oluşturulması gibi maddelerin olduğunu aktardı.

Kararname kapsamında, akıl hastası, bağımlı ya da evsiz kişilerle ilgilenen polis memurlarının akıl sağlığının kontrol edilmesi için polis teşkilatları ile çalışılması konusunda Sağlık Bakanlığına talimat verileceğini ifade eden Merritt, kararnamede Kongre'ye polis reformuna ilişkin Demokratlar tarafından sunulan yasa tasarısının onaylanması için emir verileceğini belirtti.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan resmi açıklama yapılmadı

Floyd'un öldürülmesi ve polis reformu tartışmaları

Minneapolis'te 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin ensesine basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkedeki polis şiddetini bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

New York ve Minneapolis de dahil olmak üzere birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, Trump da federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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