Trump'ın "Hayvan Esad" Nitelendirmesine Rusya'dan Tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Trump'ın Esad'ı "hayvan" olarak nitelendirdiği açıklamasını doğru bulmadığını ifade ederek, "Esad, Suriye'nin meşru Cumhurbaşkanıdır" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Esad'ı "hayvan" olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Peskov, "Esad, Suriye'nin meşru Cumhurbaşkanıdır. Bizim bakış açımızdan, elbette ülkenin yasal Cumhurbaşkanına karşı bu tür saldırgan ifadeleri kullanmak doğru değil ve neredeyse imkansızdır" ifadelerini kullandı.

Trump, "Rusya ve İran, hayvan Esad'ı desteklemekten sorumludur" demişti. - MOSKOVA