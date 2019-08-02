Trump'ın gümrük vergisi hamlesiyle petrol fiyatları yüzde 2.0'nin üzerinde arttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1 Eylül tarihinden tibaren Çin'den ithal edilen 300 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını ve bu oranın yeterli olmadığı takdirde yüzde 25'e yükseltilebileceğini duyurması ve Çin'den gelen "gerekli önlemlerin alınacağı" açıklaması etkisiyle, petrol fiyatları yüzde 2.0'nin üzerinde arttı.

Gelişmeler etkisiyle Eylül ayı teslimatları için Brent petrol fiyatları yüzde 2.83 artışla 62.21 dolara, ABD hafif petrolü yüzde 2.56 artışla 55.33 dolara yükseldi.

Kaynak: DHA