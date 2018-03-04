Trump'ın Gümrük Vergilerinden Hiçbir Ülke Muaf Tutulmayacak'
Beyaz Saray Ticaret Konseyi Direktörü Navarro, "Ülkelere yönelik muafiyet yok. Başkan bazı ülkelere muafiyet tanımaya kalkarsa, geri kalan ülkelere yönelik vergileri artırmak zorunda kalır. Bir ülkeyi muaf tutarsa, telefonu diğer ülkelerin liderlerinden gelen aramalarla çalmaya başlar.
Beyaz Saray Ticaret Konseyi Direktörü Navarro, "Ülkelere yönelik muafiyet yok. Başkan bazı ülkelere muafiyet tanımaya kalkarsa, geri kalan ülkelere yönelik vergileri artırmak zorunda kalır. Bir ülkeyi muaf tutarsa, telefonu diğer ülkelerin liderlerinden gelen aramalarla çalmaya başlar." dedi.
Kaynak: Dunya.com