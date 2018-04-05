Trump'ın Gümrük Tarifesine Perakendecilerden Tepki

NEW ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF), Başkan Donald Trump hükümetinin gümrük tarifesi planına tepki gösterdi.

NRF'den yapılan açıklamada, ABD Ticaret Temsilciliğinin Çin'den ithal edilen ve toplam değeri 50 milyar doları bulan yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getirilmesi planı hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NRF Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Matthew Shay, gümrük tarifelerinin ABD'deki tüketiciler için vergi anlamına geldiğine dikkati çekerek, Amerikan ekonomisini de durgunlaştıracağını belirtti.

ABD Ticaret Temsilciliğinin planı kapsamında Çin'den ithal edilecek elektronik eşyalara ve ev aletlerine getirilmesi öngörülen gümrük tariflerinin endişe verdiğini ifade eden Shay, bazı makinelere uygulanacak tarifelerin de ABD'de üretilecek malları daha pahalı hale getireceğini vurguladı.

Açıklamada, gümrük tarifelerinin küresel tedarik zincirine bağlı perakende şirketlerinin durumunu zora sokacağına değinilerek, tarifelerin tüketicilere zarar vereceği, istihdamı tehlikeye sokacağı ve ABD'de iş maliyetini artıracağı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Trump hükümetine korumacı ticaret politikalarının istenmeyen sonuçlarının farkında olmaları çağrısında bulunuldu.

ABD Ticaret Temsilciliğinin salı günü yayımladığı gümrük tarifesi planının ardından, Çin Ticaret Bakanlığı da çarşamba günü, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar değerinde 106 ürüne yüzde 25 vergi getirileceğini açıklamıştı.

Çin, geçen hafta da Washington yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük tarifelerine yanıt olarak, ABD'den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi uygulanacağını duyurmuştu.