Trump'ın gördüm dediği kanıtların 'istihbaratın varsayımı' çıktı

Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, ABD Başkanı Trump'ın koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair gördüğünü söylediği kanıtın, Amerikan istihbaratının bir varsayımı olduğunu ve nihai kararı Trump'ın vereceğini söyledi.