Trump'ın gördüm dediği kanıtların 'istihbaratın varsayımı' çıktı
02.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:05
Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, ABD Başkanı Trump'ın koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair gördüğünü söylediği kanıtın, Amerikan istihbaratının bir varsayımı olduğunu ve nihai kararı Trump'ın vereceğini söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, ABD Başkanı Trump'ın koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair gördüğünü söylediği kanıtın, Amerikan istihbaratının bir varsayımı olduğunu ve nihai kararı Trump'ın vereceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com