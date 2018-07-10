Trump'ın Göçmen Politikası Protesto Edildi - New
- Gösteriden detaylar ABD'deki yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve Trump yönetiminin Meksika sınırında çocukları ailelerinden ayıran göçmen politikası New York'ta protesto edildi.
- Gösteriden detaylar ABD'deki yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve Trump yönetiminin Meksika sınırında çocukları ailelerinden ayıran göçmen politikası New York'ta protesto edildi.
Times Square'daki Sheraton Otel önünde toplanan bir grup içeride gerçekleşen Ulusal Güvenlik Toplantısı esnasında gösteri düzenledi.