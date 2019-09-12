Trump'ın göçmen adımına ABD Yüksek Mahkemesinden onay

Trump'ın göçmen adımına ABD Yüksek Mahkemesinden onay

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırılma getirilmesi talebini onayladı.

12.09.2019 08:30
Trump'ın göçmen adımına ABD Yüksek Mahkemesinden onay

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırılma getirilmesi talebini onayladı.


Yüksek Mahkeme tarafından alınan söz konusu karar, Honduras, Guatemala ve El Salvador gibi ülkelerden sığınmacı alınmasını engelleyeceği sözü veren Trump için zafer olarak nitelendirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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