Trump'ın Gelini Hastaneye Kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelini Vanessa Trump, eşine gönderilen mektubu açtıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Donald Trump Jr.'ın eşi Vanessa Trump, Manhattan'daki apartman dairesinde eşine gönderilen ve içinde beyaz madde bulunan mektubu açtıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer tarafından mektuptaki beyaz maddeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - WASHINGTON