Trump'ın Gelini Boşanma Davası Açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelini Vanessa Trump, eşi Donald Trump Jr.'a boşanma davası açtı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Vanessa Trump, boşanma davası için Manhattan'da bir mahkemeye başvurdu. Beş yıldır evli olan çiftin ikisi kız, üçü de erkek olmak üzere toplam 5 çocukları bulunuyor. Vanessa Trump geçtiğimiz haftalarda eşi adına Manhattan'daki apartman dairesine gönderilen şüpheli madde içeren bir zarfı açtıktan sonra önlem olarak yakınlardaki bir hastaneye kaldırılmıştı. - York