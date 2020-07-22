Trump'ın 'federal kolluk kuvvetlerini görevlendireceğim' açıklamasına tepkiler büyüyor
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Trump'ın 'federal kolluk kuvvetlerini görevlendireceğim' açıklamasına tepkiler büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'federal kolluk kuvvetlerini büyük şehirlerdeki asayişi sağlamak için görevlendireceğim' açıklamasına yönelik yerel yöneticilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Trump'ın 'federal kolluk kuvvetlerini görevlendireceğim' açıklamasına tepkiler büyüyor
22.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:12

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'federal kolluk kuvvetlerini büyük şehirlerdeki asayişi sağlamak için görevlendireceğim' açıklamasına yönelik yerel yöneticilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Büyük şehirlerde geçen yıla oranla gasp, soygun, cinayet ve tecavüz gibi olayların aynı dönemde ülkenin dört bir yanında büyük şehirlerde şiddetin artması nedeniyle Trump yönetimi, güvenliği yeniden oluşturmak amacıyla federal kolluk kuvvetlerini şehirlere yerleştireceğini gündeme getirmesi ülkede tartışmaları beraberinde getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 11 Eylül saldırılarından sonra ülkeyi terörist tehditlere karşı korumak için oluşturulan federal kolluk kuvvetlerini Demokrat partili siyasetçiler tarafından yönetilen ülkenin en büyük şehirleri olan New York, Chicago, Portland ve Philadelphia'ya göndermek istemesi, yerel yöneticiler tarafından endişe verici olarak nitelendirildi.

New York Belediye Başkanı de Blasio gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın şehre federal kolluk kuvvetleri göndermeye kalkması halinde mahkemeye başvuracağını söyledi. de Blasio açıklamasında "Eğer bunu yapmaya çalışırsanız, şehirde daha fazla sorun oluşturacak ve geri tepecek, bizi daha güvenli hale asla getirmeyecek. Federal kolluk kuvvetlerinin şehre gelmeleri durumunda derhal mahkemeleri harekete geçireceğiz. Benim görüşüme göre, Trump yasa dışı ve anayasaya aykırı işler yapmak istiyor ve sık sık onunla mahkemede yüzleşmek zorunda kalıyoruz ve genellikle hep kazandık" ifadelerini kullandı. Demokratlar Başkan Trump'ın anayasayı ihlal ettiğini iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın federal binaları protestoculardan koruma amaçlı Oregon eyaletinin Portland kentine gönderdiği federal kolluk güçlerinin kentteki gerilimi daha da yükselttikleri ifade edildi. İki hafta önce Missouri eyaletinin Kansas City kentinde, genç bir çocuğun vurularak öldürülmesinden sonra şiddetin yükselmesini azaltmaya yardımcı olmak için Trump yönetimi, 100'den fazla federal kolluk kuvvetlerini şehre göndermişti.

Genellikle insan ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile ilgili soruşturma yürütmek için kullanılan federal kolluk kuvvetlerinin gönderilmesi halinde Chicago'da en az iki ay kalması bekleniyor. Federal güçlerin yerel kolluk kuvvetlerini nasıl destekleyecekleri veya ne zaman şehre gelecekleri konusunda tam olarak bir tarih belirlenmedi. Yerel kolluk kuvvetlerinin suç oranlarındaki artışla başa çıkmasına yardımcı olmak için Illinois eyaletinin Chicago kentine yaklaşık 150 federal kolluk görevlisinin gönderilmesi planlanıyor. Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot da Trump'ın Chicago'ya federal kolluk kuvvetleri göndermesini istemediğini açıkladı.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA

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