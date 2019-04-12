Trump'ın Fed Yönetimi Adayı Cain Çekilmeyi Gözden Geçiriyor

– ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) yönetim kurulu üyeliğine aday gösterdiği Kansas Fed Başkanı Herman Cain'in, Cumhuriyetçi Parti'den dört senatörün kendisine oy vermeyeceğini açıklmasından sonra, adaylıktan çekilmeyi gözden geçirdiği belirtildi.

ABC'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine önerdiğini açıklaması sonrasında Cain, hem hakkındaki cinsel taciz iddiaları, hem de Fed faiz oranlarının düşürülmesini önermesi nedeniyle, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler tarafından eleştiriliyor.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow daha önce, Trump'ın kendi ekonomik felsefesini paylaşan kişileri aday göstermeye hakkı olduğunu ve Trump yönetiminin Cain'in adaylığını desteklemeye devam ettiğini söylemişti. - İstanbul

Kaynak: DHA