Trump'ın Fed adayına tepki: Bağımsızlığı tehdit eder
Trump'ın Fed için aday gösterdiği Moore'ye tepki gösteren Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Maloney, "Moore gibi birinin Fed para politikası kararlarının parçası olmasına imkan vermek Fed'in bağımsızlığını ve kredibilitesini tehdit eder" dedi.
10 Nisan 2019 Çarşamba 08:19
Trump'ın Fed için aday gösterdiği Moore'ye tepki gösteren Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Maloney, "Moore gibi birinin Fed para politikası kararlarının parçası olmasına imkan vermek Fed'in bağımsızlığını ve kredibilitesini tehdit eder" dedi.