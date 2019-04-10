Trump'ın Fed adayına tepki: Bağımsızlığı tehdit eder

Trump'ın Fed için aday gösterdiği Moore'ye tepki gösteren Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Maloney, "Moore gibi birinin Fed para politikası kararlarının parçası olmasına imkan vermek Fed'in bağımsızlığını ve kredibilitesini tehdit eder" dedi.

Trump'ın Fed adayına tepki: Bağımsızlığı tehdit eder

Trump'ın Fed için aday gösterdiği Moore'ye tepki gösteren Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Maloney, "Moore gibi birinin Fed para politikası kararlarının parçası olmasına imkan vermek Fed'in bağımsızlığını ve kredibilitesini tehdit eder" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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