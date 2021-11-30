Trump'ın eski Özel Kalemi Meadows, Kongre baskınını soruşturan komite ile iş birliğinde anlaştı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın eski Özel Kalemi Mark Meadows'un 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi ile iş birliği için anlaşmaya vardığı belirtildi.

CNN'in özel haberine göre, Trump'ın başkanlığı döneminde özel kalemliğini yapan Meadows, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi ile bir anlaşmaya vardı.

Komite ile iş birliği yapmaya razı gelen Meadows'un gelecek günlerde komite önünde ifade vermesi bekleniyor.

6 Ocak Komitesi Başkanı Demokrat Bennie Thampson, yaptığı yazılı açıklamada, Meadows'un komite ile çalıştığını doğrulayarak, "Meadows, komiteye bazı kayıtları verdi ve yakında ilk ifadesini de verecek." bilgisini paylaştı.

Medows'un avukatı George Terwilliger da CNN'e yaptığı açıklamada, Meadows ve komite arasında bir anlaşma olduğunu aktararak, belirli konular arasında bilgi paylaşımı olacağını kaydetti.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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