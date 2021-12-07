Trump'ın eski Özel Kalemi, Kongre baskınını soruşturan komiteyle iş birliğinden vazgeçti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Mark Meadows, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi ile iş birliği yapma konusunda geri adım attı.

Meadows'un avukatı George Terwilliger'in komite üyelerine gönderdiği mektubu CNN ele geçirdi.

Söz konusu mektupta daha önce komite ile iş birliği konusunda anlaştıklarını anımsatan Terwilliger, "Komitenin eylemleri, şu anda Meadows'un ifade vermesini imkansız bir hale getirmiştir." ifadesine yer verdi.

Terwilliger, komiteyi "yürütme ile ilgili sınırlara saygı duymamakla" itham ederek, "Bu faktörleri dikkatli bir şekilde göz önüne alarak, Meadows'un gönüllü bir şekilde komite önünde ifade vermesi fırsatını reddetmek durumundayız." bilgisini paylaştı.

CNN, 30 Kasım'da yayımladığı haberinde, Trump'ın başkanlığı döneminde Özel Kalem görevinde bulunan Meadows'un, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi ile bir anlaşmaya vardığını ve komite ile iş birliği yapacağını duyurmuştu.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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