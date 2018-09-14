Trump'ın Eski Kampanya Direktörü Paul Manafort da İtirafçı Oldu
BBC

Trump'ın Eski Kampanya Direktörü Paul Manafort da İtirafçı Oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller ile anlaşmaya vardı.

Trump'ın Eski Kampanya Direktörü Paul Manafort da İtirafçı Oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller ile anlaşmaya vardı.

"ABD'ye karşı gizli anlaşma yapmak" ve "adaleti engellemek için komplo kurmak" suçlarını kabul eden Manafort, itirafçı oldu.

Paul Manafort bugün başkent Washington'daki federal mahkemede yargıç karşısına çıkmıştı.

Başkan Trump ise bu gelişmeyle ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen de daha önce savcıyla anlaşıp itirafçı olmuştu.

BBC
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