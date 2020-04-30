Trump'ın eski danışmanı Flynn'ın FBI tarafından yalan beyanda bulunmaya zorlandığı iddiası
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Trump'ın eski danışmanı Flynn'ın FBI tarafından yalan beyanda bulunmaya zorlandığı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in 2017'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri tarafından yalan beyana zorlandığını gösteren belgelerin ortaya çıktığı iddia edildi.

Trump'ın eski danışmanı Flynn'ın FBI tarafından yalan beyanda bulunmaya zorlandığı iddiası
30.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:14

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in 2017'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri tarafından yalan beyana zorlandığını gösteren belgelerin ortaya çıktığı iddia edildi.

Washington Post'un haberine göre, Flynn'in avukatlarının Adalet Bakanlığından teslim aldığı yeni belgeler, FBI yetkililerinin, 2017 yılındaki görüşme için hazırlanırken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanına cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunup bulunmamak ve uyarırlarsa bunun ne zaman yapılması gerektiği konusunu istişare ettiğini gösterdi.

Belgeler, yetkililerin görüşmeden önce Flynn'in kendilerine yalan söylemesi üzerine kafa yorduğunu ortaya koyarken, kimliği bilinmeyen bir kişinin el yazısı notlarında amaçlarının bir yalanı kışkırtmak olup olmadığını üzerinde düşündüğü görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump göreve başladıktan 4 gün sonra, 24 Ocak 2017'de Flynn ile yapılan görüşmeden önce alınan notlarda, "Amacımız ne? Gerçek mi? ya da ona yalan söyletmek mi? Böylece onu kovuşturabilir ya da kovdurabilir miyiz?" ifadelerinin yer aldığı dikkati çekti.

Avukatları, yeni belgelerinin, FBI yetkililerin 2017'deki bu kritik görüşmede müvekkillerini köşeye sıkıştırmaya çalıştığını ortaya koyduğunu savundu.

Belgelerin Flynn'in avukatlarına 24 Nisan'da teslim edildiği belirtildi.

Flynn, daha sonra bu görüşmede Rus bağlantıları konusunda FBI'ya yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti.

-Flynn hakkındaki soruşturma

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Trump'ın seçim döneminde de yakından çalıştığı Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.

Flynn Aralık 2017'de hakkında açılan soruşturma kapsamında özel savcılıkla anlaşma yoluna giderek Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'ya yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti.

Savcılık, Flynn'in soruşturmaya çok ciddi katkıda bulunduğunu belirterek bu nedenle herhangi bir cezaya çarptırılmamasını istemişti.

Flynn'in avukatları, ocak ayında, müvekkillerinin Rusya soruşturması çerçevesinde FBI'ya yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla ilgili verdiği ifadeyi geri çekmek için harekete geçmişti.

Avukatlar, Adalet Bakanlığının, FBI'ya yalan ifade vermesi nedeniyle Flynn'e 6 aya kadar hapis cezası verilebileceğine ilişkin tavsiyesinden bir hafta sonra ifadenin geri çekilmesi için başvuruda bulunmuş ve Flynn'in iki yıldır hükümetle iş birliği içinde hareket ettiğini belirterek hükümetin "kötü niyetli" yaklaşımı nedeniyle müvekkillerinin ifadesini geri çekmek istediğini savunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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